Sconti Amazon: compilation Assassin's Creed Odyssey + Origins in offerta

Siete rimasti folgorati da Assassin's Creed Valhalla, in uscita a fine anno, ma non avete giocato agli ultimi capitoli della serie? Allora l'offerta disponibile di Amazon potrebbe fare al caso vostro.

Mentre vi scriviamo, sul noto sito e-commerce è possibile acquistare una compilation comprendente Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins in edizione PlayStation 4 al prezzo di 39,95 euro, anziché 49,99 euro. Il pacchetto include entrambi i giochi su disco, ed è ovviamente indirizzato a coloro che non hanno giocato nessuno dei due giochi.

Ne approfittiamo segnalarvi che su Amazon.it sono disponibili in sconto anche altri giochi di Ubisoft, come Tom Clancy's The Division 2 Limited Edition a 14,99 euro, Far Cry New Dawn Limited Edition a 20,99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24,98 euro.

Tutte le offerte sopra indicate sono da considerarsi. Se avete individuato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.