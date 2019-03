Sconti Amazon: FIFA 19, GTA 5 e Horizon Zero Dawn in offerta, ecco tutte le promozioni

Il mese di marzo continua a regalare discrete soddisfazioni con le offerte Amazon per la categoria videogiochi, con tantissimi titoli in offerta a prezzo speciale: da Marvel's Spider-Man a God of War, passando per Grand Theft Auto 5 e Call of Duty Black Ops 4, solamente per citare alcuni dei giochi a sconto.

Sconti Videogiochi Amazon

Tra i giochi in offerta trovano spazio God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Marvel's Spider-Man, FIFA 19, Far Cry 5 Limited Edition e Grand Theft Auto V:

Come di consueto, tutte le offerte segnalate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati quindi affrettatevi a procedere con l'acquisto prima che il prodotto desiderati torni ad essere venduto a prezzo pieno.: i prezzi possono variare in qualunque momento e senza preavviso, in caso di prezzi diversi da quelli segnalati qui sopra vi preghiamo di lasciare un commento nello spazio qui sotto, provvederemo a correggere ed aggiornare la notizia il prima possibile.