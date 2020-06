Sconti Amazon: i giochi PC di Electronic Arts in offerta in attesa dell'EA Play

In vista dell'EA Play Live 2020, evento in stile E3 che il prossimo 19 giugno ci porterà alla scoperta dei giochi next-gen di Electronic Arts, Amazon ha lanciato una nuova promozione dedicata ai titoli per PC del publisher americano.

Per un periodo limitato, è possibile acquistare a prezzo scontato giochi per PC in formato digitale come Star Wars Battlefront 2 a 14,99 euro, Need for Speed Heat a 23,99 euro e Plants vs Zombies Battle for Neighborville a 19,99 euro.

Al momento dell'acquisto vi verrà fornito in formato digitale un codice (non restituibile né rimborsabile) da riscattare sulla piattaforma EA Origin. La promozione è disponibile per un periodo di tempo limitato, pertanto se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di approfittarne quanto prima.