Sconti Amazon sui migliori giochi Capcom, Bethesda, SEGA e Square Enix

Koch Media annuncia gli Spring Sales 2022 su Amazon, da oggi e fino al 13 aprile il distributore offre una serie di sconti fino al 40% sui giochi del catalogo Square Enix, Bethesda, SEGA, Capcom, Deep Silver e altri publisher distribuiti da Koch Media.

Tra i giochi in sconto citiamo Metro Exodus Complete Edition, Deathloop, Chorus, Sonic Colours Ultimate Edition, Resident Evil Village e Marvel's Avengers.

Videogiochi in offerta su Amazon

Questi sono solamente alcuni dei giochi Koch Media in offerta su Amazon per festeggiare l'arrivo della primavera, gli sconti proseguiranno fino al 13 aprile, i giochi sono disponibili in offerta fino ad esaurimento scorte.