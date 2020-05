Sconti Amazon: i migliori videogiochi in offerta oggi 17 maggio

Su Amazon.it sono sempre disponibili dei videogiochi in sconto. Per oggi 17 maggio, abbiamo deciso di consigliavi alcune delle offerte attualmente attive sul negozio eCommerce.

Abbiamo così optato per dei veri e propri pesi massimi, alcuni dei titoli più giocati in assoluto di questa generazione, tutti disponibili a prezzo scontato. Stiamo parlando di Red Dead Redemption 2, in promozione su PS4, Grand Theft Auto V Premium Edition, versione più completa di un gioco immortale, e FIFA 20, valvola di sfogo per tutti gli appassionati delusi dallo stop dei campionati internazionali.

Come al solito, ricordiamo che gli sconti Amazon sono validi solamente per un periodo limitato oppure fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi. Ci sono inoltre buone notizie: in questo periodo di emergenza sanitaria Amazon.it sta continuando a consegnare regolarmente e recentemente le limitazioni sui prodotti non indispensabili sono state rimosse, pertanto potete acquistare in tutta tranquillità.