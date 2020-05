Sconti Amazon, i migliori videogiochi in offerta per il weekend

Si avvicina il weekend e come di consueto Amazon intensifica le attività promozionali proponendo una serie di sconti e offerte speciali anche per quanto riguarda la categoria videogiochi e console.

Abbiamo selezionato cinque titoli in vendita a prezzo scontato, tra questi citiamo Red Dead Redemption 2 a 30.99 euro e Minecraft per Nintendo Switch a 24.99 euro, oltre a FIFA 20 e F1 2019.

Offerte Amazon 8 maggio

In particolare risultano interessanti le offerte dedicate ai giochi sportivi che possono ora essere acquistati a meno di 30 euro, certamente un buon modo per ingannare il tempo in attesa del ritorno dello sport in TV. Imperdibile anche il blockbuster di Rockstar Games mentre Minecraft proposto a questo prezzo è certamente da tenere d'occhio.

Ricordiamo che tutte le promozioni indicate sono valide per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, da qualche giorno anche i videogiochi possono essere acquistati su Amazon senza ritardi o altri vincoli legati all'emergenza Coronavirus, con difficoltà di consegna ristrette solamente ai comuni più colpiti.