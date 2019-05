Sconti Amazon: offerte 100% Otaku dedicate ai giochi Bandai Namco

Parte su Amazon.it la settimana 100% Otaku con tante offerte sui giochi targati Bandai Namco: da Dragon Ball FighterZ a Jump Force, passando per One Piece World Seeker, Naruto to Boruto Shinobi Striker e tanti altri ancora!

Tra le offerte in corso troviamo Jump Force a 59 euro, One Piece World Seeker a 39 euro e Dragon Ball FighterZ a 40 euro, presente anche una sezione dedicata ai giochi in preordine come The Dark Pictures Man of Medan, God Eater 3 per Nintendo Switch, Code Vein e Sword Art Online Hollow Realisation Deluxe Edition. E poi ancora Dark Souls Remastered, Ace Combat 7 Skies Unknown e tanti altri ancora...

Per tutti gli sconti attivi vi rimandiamo alla pagina della promozione 100% Otaku su Amazon.it, dove troverete l'intera selezione dei giochi Bandai Namco in offerta con prezzi aggiornati e sconti flash a cadenza giornaliera.