Sconti Amazon: le offerte videogiochi del 28 settembre, aspettando il Prime Day

In attesa dell'Amazon Prime Day 2020 di ottobre, il colosso dell'eCommerce continua a sua quotidiana campagna di sconti e offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, con tanti titoli proposti a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Tra i giochi in offerta in questo inizio settimana troviamo The Witcher 3 Game of the Year Edition, Resident Evil 2 Remake, Assassin's Creed Odyssey e eFootball PES 2021 Season Update.

Offerte Amazon 28 settembre 2020

Le promozioni andranno avanti solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili, quindi affrettatevi se siete interessati. Per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni ricordatevi di seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanto altro ancora.