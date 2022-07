Sconti Amazon Prime Day: migliori offerte sui giochi PS4 e PS5, da Deathloop a Godfall

E' iniziato Amazon Prime Day 2022 con tante offerte sui videogiochi, valide solamente per le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio, sono centinaia i giochi in sconto e orientarsi non è semplice, ma state tranquilli perché veniamo in vostro soccorso con la nostra guida agli acquisti.

Questa volta vogliamo concentrarci sui giochi per le console della famiglia PlayStation (PS4 e PS5), inoltre vi segnaliamo anche l'offerta sul controller DualSense in promozione a 49,99 euro.

Amazon Sconti: giochi PS4 e PS5 in offerta

Tra i giochi in offerta troviamo Resident Evil Village, Ratchet & Clank Rift Apart, The Last of Us Parte 2, Uncharted L'Eredità di Ladri, WWE 2K22, Tales of Arise, SIFU, Deathloop, Battlefield 2042 e tanti altri. Non siete abbonati Prime? Nessun problema potete iscrivervi gratis ad Amazon Prime per 30 giorni!