Sconti Amazon: da Resident Evil 2 a PES 2020, le migliori offerte del 13 febbraio

Dato che su Amazon è possibile trovare continuamente offerte sui videogiochi, anche oggi 13 febbraio abbiano deciso di segnalarvi alcuni degli sconti più interessanti.

Sono molti i giochi in offerta quest'oggi: tra i tanti spiccano Resident Evil 2 Remake a 27,46 euro, eFootball PES 2020 a 30,99 euro e Shadow of the Tomb Raider a soli 16,78 euro. Prosegue inoltre la promozione su Tom Clancy's The Division 2 Limited Edition, proposto a 14,99 euro.

Videogiochi in sconto su Amazon il 13 febbraio

Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che sono ancora attivi gli sconti su differenti configurazioni di Xbox One X, acquistabili al prezzo scontato di 299 euro.

Avvertiamo che tutti i prezzi sopra riportati potrebbero subire delle modifiche senza alcun preavviso e che le offerte sono da considerarsi valide per un periodo limitato o fino ad esaurimento scorte. La durata degli sconti non è indicata, dunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse.