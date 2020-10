Sconti Amazon: da Sekiro a Tekken 7, migliori offerte videogiochi del weekend di Halloween

Continuano le offerte del Black Friday anticipato di Amazon, il celebre sito di eCommerce propone una nuova selezione di giochi in offerta per tutto il fine settimana: tra i giochi in sconto anche Sekiro Shadows Die Twice, Yakuza Kiwami e Tekken 7.

FIFA 21 è in promozione a 49.99 euro mentre Battlefield V (sempre di Electronic Arts) costa ora 19.99 euro, The Last Of Us Parte 2 è in vendita a poco meno di 50 euro mentre l'edizione fisica di eFootball PES 2021 raggiunge il prezzo di 29.99 euro invece di 39,99 euro.

Amazon videogiochi offerte

Da segnalare anche Far Cry New Dawn e Ghost Recon Breakpoint a 14.99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 39.99 euro e The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition a 18,79 euro.