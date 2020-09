Sconti Amazon di settembre: dieci giochi per PS4 e Switch in offerta

Continuano le offerte Amazon di settembre per rendere meno amaro il ritorno in ufficio e sui banchi di scuola. Anche oggi il colosso dell'eCommerce propone una serie di sconti e offerte sui migliori videogiochi, con focus particolare sui titoli per PS4 e Nintendo Switch.

Tra i giochi in offerta troviamo Mario + Rabbids Kingdom Battle per Nintendo Switch, Need for Speed Heat, Star Wars Battlefront 2, The Division 2 Limited Edition (esclusiva Amazon) e Dreams per PlayStation 4, solamente per citarne alcuni.

Videogiochi sconti Amazon

Le offerte indicate sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi e i prodotti tornino ad essere venduti a prezzo pieno.

