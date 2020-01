Sconti Amazon: tre giochi in offerta per iniziare la settimana con Anthem a 4.99 euro!

Inizia una nuova settimana e come di consueto vi segnaliamo le migliori offerte videogiochi attive su Amazon Italia. Sono tre i giochi in sconto che hanno catturato la nostra attenzione in queste ore: Anthem, Final Fantasy XV e Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 HD ReMIX.

Anthem per Xbox One è ora in vendita al prezzo più basso mai visto: bastano appena 4.99 euro per acquistare il videogioco BioWare, la versione per PlayStation 4 ha invece un prezzo leggermente più alto pari a 9,99 euro. Di seguito tutte le offerte e gli sconti di lunedì 20 gennaio.

Amazon Sconti Videogiochi

Con meno di 12 euro è possibile acquistare invece Final Fantasy XV Day One Edition mentre per poco meno di 19 euro troviamo Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 HD ReMIX, raccolta che include Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (Cinematiche in HD), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:coded (Sequenze Cinematiche in HD).

Le offerte indicate sono valide per poche ore e fino ad esaurimento scorte, se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.