Sconti Amazon: tre giochi in offerta a prezzo ridotto, c'è anche The Division 2

Anche oggi vi segnaliamo tre videogiochi in sconto su Amazon come parte delle offerte di inizio settimana del colosso dell'eCommerce. Abbiamo selezionato tre giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità prezzo, tra questi anche Borderlands 3.

La nostra selezione include Borderlands 3, The Division 2 Limited Edition e The Witcher 3 Wild Hunt: il gioco 2K Games ha un prezzo di 29.99 euro mentre il gioco CD Projekt RED è in promozione a 19.99 euro, The Division 2 Limited Edition ha invece un prezzo ancora più basso pari a 14,99 euro.

Sconti Amazon Videogiochi

Tutte le promozioni citate qui sopra hanno una durata limitata nel tempo o fino ad esaurimento scorte, se siete interessati ad un gioco in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi e torni ad essere venduto a prezzo pieno.

