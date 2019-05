Sconti Amazon: tre giochi PS4 a 29.99 euro l'uno, le offerte del weekend

Si avvicina il fine settimana e per l'occasione vi proponiamo tre proposte Amazon in vendita a 29.99 euro ciascuna solamente per un periodo limitato. Tra i titoli in offerta, abbiamo selezionato Spyro Reignited Trilogy, Anthem e Assassin's Creed Odyssey.

Spyro Reignited Trilogy include le versioni rimasterizzate di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon, una raccolta imperdibile per tutti i fan del draghetto. Assassin's Creed Odyssey è invece l'ultimo episodio della serie Ubisoft, proposto in Edizione Limitata esclusiva per Amazon con incluso il pacchetto Araldo del Crepuscolo (5 pezzi speciali per l'armatura e 1 arma esclusiva). Anthem viene invece è in vendita al prezzo più basso mai visto per il gioco BioWare, titolo uscito poco meno di due mesi fa.

Le offerte riportate saranno attive solamente per un periodo limitato oppure fino ad esaurimento scorte, pertanto vi invitiamo ad approfittarne quanto prima. I prezzi, inoltre, sono soggetti a variazioni improvvise: se ne notate uno diverso da quello segnalato, vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti, in questo modo provvederemo a correggere appena possibile.