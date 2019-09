Sconti Amazon: tre giochi PS4 in offerta il 3 settembre

Continuano le offerte videogiochi Amazon Back to School e per la giornata di oggi (martedì 3 settembre) vi segnaliamo tre giochi PlayStation 4 ora in vendita a prezzo fortemente scontato, per arricchire la propria ludoteca ad un costo davvero contenuto.

Nello specifico parliamo di Days Gone, Call of Duty Black Ops 4 e Kingdom Hearts The Story So Far. Nel caso di Days Gone quella in vendita è l'edizione Steelbook esclusiva di Amazon mentre acquistando Black Ops 4 riceverete una Calling Card in omaggio, anche in questo caso in esclusiva per Amazon.

Interessante anche la collection Kingdom Hearts The Story So Far, che include Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (Sequenze Filmate HD), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, Kingdom Hearts Re:coded (Sequenze Filmate HD), Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage ed il film Kingdom Hearts X Back Cover.

Ricordiamo che le offerte sono valide solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati ad un gioco in particolare affrettatevi prima che torni ad essere venduto a prezzo pieno.