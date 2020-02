Sconti Amazon sui videogiochi, le migliori offerte di venerdì 7 febbraio

Continuano le offerte Amazon sui migliori videogiochi del momento, anche per la giornata di oggi abbiamo selezionato tre titoli proposti ad un prezzo irrinunciabile solamente per un periodo di tempo estremamente limitato.

Tra i giochi oggi in offerta troviamo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e GTA V Premium Edition, di seguito i link diretti per l'acquisto.

Amazon Sconti

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include le edizioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped oltre a due livelli bonus (Future Tense e Stormy Ascent).

GTA V Premium Edition invece aggiunge al gioco anche il Criminal Enterprise Starter Pack con proprietà, armi, veicoli extra e 1.000.000 di GTA$ in omaggio da spendere liberamente in-game. La Limited Edition di Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint include invece il Pacchetto Off Road con vari bonus esclusivi.

