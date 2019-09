Sconti Amazon Videogiochi: nuove offerte per il Back to School!

Continuano ancora per pochissime ore le offerte del Back to School Amazon, con una selezione di sconti sui migliori videogiochi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i giochi in offerta troviamo Kingdom Hearts 3 a 34.98 euro, Yakuza Kiwami 2 a 29.99 euro, Tekken 7 a 24.99 euro e Metro Exodus a 29.99 euro, solamente per citarne alcuni.

Sconti Amazon Videogiochi

Particolarmente invitanti le promozioni relative a Days Gone, proposto a 49.99 euro con custodia Steelbook, e The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition: l'edizione definitiva del gioco con incluse le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine costa solamente 19.99 euro, impossibile lasciarsela sfuggire, a questo prezzo.