Sconti Amazon: videogiochi in offerta, da Ghost of Tsushima a The Witcher 3

Nuova ondata di offerte su Amazon, con tanti giochi in vendita a prezzo scontato per un periodo limitato e come sempre fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Ecco tutti i giochi in sconto per questo inizio settimana.

Da segnalare in particolare Ghost of Tsushima a meno di 50 euro e il recentissimo eFootball PES 2021 Season Update a 26.99 euro (versione UK), rispetto al normale prezzo di listino pari a 39,99 euro. E ancora, sconti su Paper Mario The Origami King, GTA V Premium Edition e Assassin's Creed Odyssey.

Amazon Sconti Videogiochi

Da non perdere la Game of the Year Edition di The Witcher 3 Wild Hunt che include il gioco e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, ricordiamo che chiunque possieda The Witcher 3 su Xbox One e PS4 riceverà l'aggiornamento gratuito alla versione next-gen in uscita il prossimo anno su PlayStation 5 e Xbox Series X/Series S.