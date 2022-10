Sconti d'autunno Unieuro: nuove offerte Nintendo Switch, Switch Lite e giochi PS4/PS5

Unieuro lancia il nuovo volantino Sconti d'Autunno valido fino al 27 ottobre, tra i tanti prodotti in promozione trovano spazio anche le console della famiglia Nintendo Switch e giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Da segnalare ad esempio Nintendo Switch in bundle con Mario + Rabbids Sparks of Hope a 329.90 euro oppure Nintendo Switch OLED con Mario + Rabbids Sparks of Hope a 379,90 euro mentre Nintendo Switch Lite costa 249.90 euro sempre in bundle con Mario + Rabbids Sparks of Hope, disponibile nei colori giallo, grigio, blu e turchese. Una bella occasione per portarsi a casa una console Switch con uno dei giochi novità dell'autunno 2022.

Sconti anche su una selezione di giochi PlayStation tra cui Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 a 59.99 euro l'uno, stesso prezzo per Call of Duty Vanguard e Grand Thef Auto The Trilogy The Definitive Edition in versione PlayStation 4.

Non mancano poi le offerte sugli accessori come il controller Gioteck VX4 per PS4 e PC 39.99 euro e il volante Xtreme Hurricane Nero USB Sterzo + Pedali Analogico/Digitale PlayStation 5 a 139,99 euro. Gli Sconti d'autunno di Unieuro proseguono online e nei negozi fino al 27 ottobre salvo esaurimento delle scorte disponibili.