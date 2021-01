Sconti Big da GameStopZing: compra due giochi e il meno caro lo paghi 5€

Tra le più grandi attrattive del nuovo Volantone di GameStopZing di gennaio 2021 c'è senza ombra di dubbio la promozione Sconti Big, che offre diverse opportunità di risparmio.

Tanto per cominciare, grazie agli Sconti Big è possibile acquistare due giochi e pagare il meno caro solamente 5 euro. L'offerta, valida fino al 18 febbraio (salvo proroghe) è riservata ai possessori di GSZ+, non è cumulabile con altre promozioni ed è attiva solo nei punti vendita. Per conoscere i giochi inclusi dell'iniziativa (marchiati da un bollino speciale) siete invitati ad andare nel vostro negozio di fiducia, nel rispetto del DPCM vigente.

Online, invece, è previsto uno sconto del 20% su una selezione di giochi, come Mortal Shell a 23,97 euro, Daymare 1998 Black Edition Esclusiva GameStop a 16,77 euro, Dead Cells a 11,97 euro, Moonlighter a 11,97 euro, Frostpunk a 15,97 euro e tanti altri.

Gli Sconti Big offrono anche degli sconti sull'acquisto dei prodotti Funko: comprando un Funko Pop! otterrete uno sconto del 10%, che sale al 20% in caso di acquisto di due pezzi e al 30% per tre pezzi. In negozio è inoltre possibile acquistare due prodotti Marvel Disney e ricevere il meno caro a metà prezzo. Presenti anche egli sconti sugli accessori che variano da un minimo del 10% a un massimo del 40%, oltre che il 2x1 e il 3x2 su una selezione di oggetti di merchandising. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina degli Sconti Big sul sito ufficiale di GameStopZing.