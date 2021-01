Sconti Big da GameStopZing: offerte su usato, merchandising e accessori

Fiore all'occhiello del Volantone di GameStopZing di gennaio 2021 è sicuramente l'iniziativa Sconti Big, che offre molti modi di risparmiare su un'ampia selezione di prodotti.

Gli Sconti Big di GameStopZing, anzitutto, permettono di acquistare due giochi e pagare il meno caro solamente 5 euro. L'offerta è valida fino al 18 gennaio (salvo proroghe) per i possessori di GSZ+ ed esclusivamente in negozio, dove siete invitati a recarvi per scoprire i giochi muniti di bollino.

C'è anche dell'altro, però! Le opportunità di risparmio non terminano qui. Gli Sconti Big offrono anche delle offerte sui prodotti Funko, accessibili pure online: di base c'è uno sconto del 10% sull'acquisto di un Funko Pop!, ma lo sconto sale al 20% se vi portate a casa due pezzi e al 30% per tre pezzi. Nei punti vendita è inoltre possibile acquistare due prodotti Marvel Disney e ricevere il meno caro a metà prezzo ed usufruire di una serie di sconti sugli accessori che variano da un minimo del 10% a un massimo del 40%, oltre che il 2x1 e il 3x2 sugli oggetti di merchandising. Trovate la selezione completa dei prodotti aderenti all'iniziativa nei punti vendita. Per maggiori informazioni siete invitati a consultare la pagina degli Sconti Big sul sito ufficiale di GameStopZing.