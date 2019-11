Sconti Black Friday 2019: online le prime offerte Amazon.it su videogiochi e console

In attesa del Black Friday 2019, Amazon.it lancia le offerte Tesori Nascosti in corso da oggi e fino al 17 novembre. L'iniziativa coinvolge anche la categoria videogiochi e console con tanti sconti sui migliori giochi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Tra i videogiochi a sconto su Amazon.it per il pre Black Friday troviamo Need for Speed Heat (disponibile da oggi, venerdì 8 novembre), Far Cry New Dawn, The Division 2, Fallout 4 Game of the Year Edition, Spyro Reignited Trilogy e Darksiders Warmastered Edition.



Amazon Black Friday 2019 - Sconti Videogiochi

Su Everyeye.it trovate la guida al Black Friday Amazon con trucchi, consigli e buoni sconto per risparmiare durante il Venerdì Nero, durante la Settimana del Black Friday, Black Weekend e Cyber Monday, una serie di appuntamenti al via a metà novembre che ci terranno compagnia fino al primo lunedì di dicembre.