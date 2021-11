Sconti Black Friday 2021: dieci giochi per PS4 e PS5 da comprare in offerta

Non è facile orientarsi al meglio tra le tantissime offerte del Black Friday 2021, sopratutto se parliamo di videogiochi in sconto dal momento che ci sono centinaia di titoli in promozione. Ecco i nostri consigli per gli acquisti, per fare spese a prezzi ridotti sul sito di GameStop.

Limitandoci per il momento al mondo PlayStation, vi segnaliamo di seguito dieci giochi che a nostro avviso dovreste recuperare assolutamente ai prezzi del Black Friday:

Black Friday 2021 offerte videogiochi

Tutti i giochi segnalati in formato PS4 sono ovviamente compatibili anche con PlayStation 5, i prezzi sono particolarmente invitanti e oltre a classici del catalogo PlayStation come Uncharted The Nathan Drake Collection e Bloodborne sono presenti anche titoli molto recenti come Guardiani della Galassia e Deathloop, oltre a Resident Evil Village proposto per la prima volta a meno di 30 euro.