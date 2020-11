Sconti Black Friday Expert: giochi PS4 da 9.90 euro, Spider-Man e Days Gone a 19.90€

Expert lancia gli sconti del Black Friday al motto di "un Black Friday così lo trovi solo qui", questo lo slogan scelto dalla catene per le offerte della settimana del Black Friday, al via il 23 novembre e valide fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday.

Tra i prodotti in offerta troviamo The Last Of Us Parte 2 a 39.90 euro, Death Stranding a 19.90 euro, Uncharted The Nathan Drake Collection a 9.90 euro, Until Dawn a 9.90 euro e console PS4 Slim 500 GB a 299,90 euro. Si continua con PlayStation VR + Camera + VR Worlds a 199 euro, Detroit Become Human a 19.90 euro, PS4 PRO 1TB a 349.90 euro e The Last Of Us Remastered a 9.90 euro.

E ancora, stesso prezzo per Uncharted L'Eredità Perduta, LittleBigPlanet 3, Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport mentre MediEvil costa 19.90 euro, stesso prezzo di Marvel's Spider-Man. Nioh 2 costa 39.90 euro mentre con Dreams e The Last Guardian si torna a 19.90 euro, da segnalare anche Killzone Shadow Fall a 9,90 euro e ancora Days Gone a 19.90 euro e Uncharted 4 Fine di un Ladro a 9,90 euro.

PlayStation VR Mega Pack con Camera e cinque giochi costa 229 euro, infine segnaliamo God of War e inFAMOUS Second Son a 9,90 euro l'uno. Le offerte Expert sono valide solo online, potete accedere al sito tramite il link che trovate qui sotto in calce alla notizia.