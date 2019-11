Sconti Black Friday sui migliori giochi PlayStation 4 da GameStop

Proseguono le offerte di GameStop per il Black Friday 2019, la nota catena propone tra le altre cose anche una selezione di giochi per PlayStation 4 in vendita a prezzi scontati, tra cui God of War, FIFA 20, Marvel's Spider-Man, Detroit Become Human e The Order 1886.

Tra i tanti giochi PS4 a sconto segnaliamo FIFA 20 a 49.98 euro, Everybody's Golf VR a 12.29 euro, Knack 2 a 32.83 euro e The Order 1886 a 16.63 euro e ancora una serie di titoli a 16.39 euro: Detroit Become Human, Shadow of the Colossus, WipEout Omega Collection per PlayStation VR, The Last Guardian (versione esclusiva GameStop) e Gravity Rush 2. A 20.49 euro troviamo invece Blood & Truth, Marvel's Spider-Man e Astro Bot Rescue Mission mentre per Bloodborne GOTY Edition e No Man's Sky bastano 15,49 euro.

Si continua con Days Gone a 41.24 euro, God of War a 15.39 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 15.39 euro, Gran Turismo Sport a 15.39 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 14.69 euro, God of War 3 Remastered a 14.69 euro, NiOh a 14.69 euro e Uncharted 4 Fine di un Ladro a 14.69 euro.

Le offerte GameStop sui giochi PlayStation 4 sono valide anche per tutto il weekend e fino al Cyber Monday del 2 dicembre. Avete trovato qualcosa di vostro gradimento? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.