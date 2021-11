Sconti Black Friday: PC Gaming MSI Trident X 11TJ-1631EU in offerta con spedizione gratis

Sono iniziate le offerte del Black Friday MSI, sullo store della compagnia è possibile trovare tantissimi prodotti a prezzi scontati, tra le offerte in evidenza vi segnaliamo il PC Gaming MEG TRIDENT X 11TJ-1631EU in offerta a prezzo ridotto con spedizione gratuita.

MEG Trident X utilizza le più recenti schede grafiche Ampere di NVIDIA, in grado di fornire fino a due volte la potenza di calcolo rispetto alla generazione precedente e di aumentare fino a due volte i frame-rate in-game grazie alla tecnologia NVIDIA DLSS.

MSI MEG TRIDENT X 11TJ-1631EU costa 4.699,00€ invece di 4.999,00€ ed è equipaggiato con la seguente configurazione:

Processore Intel Core i9-11900K

Memoria 64GB DDR4 3200 MHz

Scheda grafica GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC

Hard Disk 2TB

SSD 1TB

Sistema operativo Windows 10 Pro

Il prodotto è disponibile sullo store di MSI e pronto per la spedizione gratuita, in alternativa potete prenotare ed effettuare il ritiro presso un punto vendita vicino a voi. Sullo store online MSI trovate anche altre offerte per il Black Friday con sconti fino al 60% su una vasta gamma di prodotti tra cui i monitor delle serie Optix, Modern, Oculux e Artymis. Una buona occasione per rinnovare la propria postazione PC con componenti e accessori targati MSI, da anni leader nel settore di computer da gaming.