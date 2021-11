Sconti del Black Friday: tre set LEGO in offerta da comprare subito

Non è Black Friday senza sconti LEGO e anche quest'anno Amazon non fa eccezione proponendo sconti sui migliori set di costruzioni LEGO, orientarsi tra le tante offerte però non è facile e per questo vi segnaliamo tre confezioni da recuperare assolutamente a prezzo scontato.

Il primo è il LEGO Super Mario Starter Pack a 42.99 euro, il set base per iniziare che include sette mattoncini multifunzione e l'esclusivo personaggio Super Mario con schermo LCD e sensori interattivi. Si continua con LEGO Star Wars The Mandalorian Allarme su Tatooine a 21.49 euro, la confezione include la Speeder Bike e le minifigure Mandaloriano, Tusken Raider e il Bambino (Baby Yoda).

Infine vi consigliamo l'acquisto di LEGO City Stuntz Competizione Acrobatica a 16.90 euro, set LEGO da 73 pezzi con due moto giocattolo, una rampa, il cerchio di fuoco e fiamme e la torre regolabile, oltre a due minifigure tra cui Duke DeTain, uno dei protagonisti della serie TV e del set LEGO City Stazione di Polizia. Una confezione adatta per i più piccoli, a partire dall'età di sei anni.

Su Amazon trovate anche altre offerte LEGO per il Black Friday con sconti sulle linee LEGO Star Wars, LEGO Super Mario, LEGO City e LEGO Friends, oltre alle confezioni LEGO Duplo per i bambini in età prescolare.