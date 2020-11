Sconti Black Friday per Xbox da GameStopZing: offerte sui giochi Xbox Series X

Gli sconti del Black Friday sono arrivati da GameStopZing. La nota catena propone centinaia e centinaia di offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising, oltre che sull'usato. Non mancano, ovviamente, anche tanti sconti sui prodotti dell'ecosistema Xbox: scopriamoli assieme.

Sul versante hardware segnaliamo Xbox One S a 1TB acquistabile a 219,98 euro in bundle con giochi come Gears 5, Forza Horizon 4 Speed Champions e Tom Clancy's The Division 2. Xbox One X è invece proposta a 349,98 euro in bundle con un gioco a scelta tra Gears 5, Battlefield 5, Tom Clancy's The Division 2 e Metro Exodus. Allo stesso prezzo di 349,98 euro è disponibile anche Xbox One X in edizione limitata Hyperspace, con una copia di Gears 5 inclusa.

Per quanto riguarda i giochi, segnaliamo Gears 5 a 12,99 euro, Star Wars Squadrons a 23,98 euro, Forza Horizon 4 a 22,99 euro, Mafia Trilogy a 39,98 euro, Control a 29,99 euro, Red Dead Redemption 2 (con 25 Lingotti d'oro spendibili in Red Dead Online) a 28,78 euro e Crash Bandicoot 4: It’s About Time a 49,69 euro. Degni di menzione anche i primi sconti sui giochi Xbox Series X|S: Watch Dogs Legion è proposto a 42,59 euro, Gears Tactics a 35,49 euro, WRC 9 a 30,49 euro e Ride 4 a 42,59 euro.

Per maggiori dettagli sugli sconti Xbox vi invitiamo a recarvi sul sito ufficiale di GameStopZing. La promozione del Black Friday durerà fino al 30 novembre.