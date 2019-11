Sconti Black Week: abbonamento PS Plus 12 mesi in offerta fino al 2 dicembre

Tra i protagonisti delle offerte Black Friday 2019 troviamo anche l'abbonamento PlayStation Plus, la sottoscrizione annuale (12 mesi) viene offerta a prezzo scontato solamente per un periodo limitato.

A partire da oggi e fino al 2 dicembre è possibile acquistare l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus a 44,99 euro anzichè 59,99 euro. Il prezzo è valido sul PlayStation Store e presso i principali rivenditori italiani tra cui GameStop, Mediaworld, Euronics, Unieuro e GamePeople, la lista completa è disponibile sul sito ufficiale PlayStation.

PlayStation Plus, oltre a permettere di giocare online su PlayStation 4, fornisce ai suoi abbonati anche una serie di vantaggi, tra i quali figurano ben 100 GB di spazio di archiviazione Cloud per i salvataggi, sconti esclusivi, contenuti bonus per i giochi più popolari (tra cui Apex Legends, PES, World of Warships e Dead or Alive 6) e due giochi gratis PS4 al mese. A ottobre gli abbonati possono scaricare a costo zero Nioh e Outlast 2 per PlayStation 4, in attesa che Sony annunci i giochi gratis Instant Game Collection di dicembre 2019 per tutti gli iscritti al servizio.