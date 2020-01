Al via gli sconti per il Capodanno Cinese su Xbox Store

Microsoft lancia oggi gli sconti per il Capodanno Lunare su Xbox Store, con tante offerte sui migliori giochi per Xbox One e Xbox 360, tra cui Battlefield 3, Ace Combat 7, Castlevania Anniversary Collection, Code Vein e Assassin's Creed Odyssey, solamente per citarne alcuni.

Sconti Xbox One

11-11 Memories Retold Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

Ace Combat 7 Skies Unknown Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Ace Combat 7 Skies Unknown Deluxe Edition Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Afterparty Xbox Game Pass 25% Artistic Adventure Sale

Airport Simulator 2019 Xbox One Game 50% Spotlight

Albedo: Eyes From Outer Space Xbox One Game 80% Spotlight

Arcade Classics Anniversary Collection Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Arise: A simple story Xbox One Game 20% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed III Remastered Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Odyssey Xbox One X Enhanced 60% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 65% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition Xbox One X Enhanced 65% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Odyssey Ultimate Edition Xbox One X Enhanced 65% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Origins Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition Xbox One X Enhanced 75% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Origins Gold Edition Xbox One X Enhanced 70% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Rogue Remastered Xbox One X Enhanced 50% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One Game 80% Lunar New Year Sale

Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate

Azkend 2: The World Beneath Xbox One Game 50% Artistic Adventure Sale

Bad North: Jotunn Edition Xbox Game Pass 40% Artistic Adventure Sale

Ben 10 and Crayola Scoot Bundle Xbox One Game 40% Lunar New Year Sale

Beyond Eyes Xbox One Game 80% Artistic Adventure Sale

BioShock: The Collection Xbox One Game 75% Lunar New Year Sale

Black The Fall Xbox One Game 60% Lunar New Year Sale

Bloodstained: Ritual Of The Night Xbox Game Pass 30% Lunar New Year Sale

Bloody Shooters Bundle* Xbox One Game 70% DWG

Borderlands: The Handsome Collection Xbox Game Pass 67% Lunar New Year Sale

Capcom Beat ‘Em Up Bundle Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Car Mechanic Simulator Xbox One Game 30% Lunar New Year Sale

Cardpocalypse Xbox One X Enhanced 30% Artistic Adventure Sale

Castlevania Anniversary Collection Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Citizens of Space Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Close to the Sun Xbox One X Enhanced 25% Artistic Adventure Sale

Code Vein Xbox One X Enhanced 30% Lunar New Year Sale

Code Vein Deluxe Edition Xbox One Game 30% Lunar New Year Sale

Coffin Dodgers Xbox One Game 65% Artistic Adventure Sale

Cold Silence Xbox One Game 20% Spotlight

Contra Anniversary Collection Xbox One Game 50% Lunar New Year Sale

Contra: Rogue Corps Xbox One Game 25% Lunar New Year Sale

Control Xbox One X Enhanced 35% Lunar New Year Sale

Crayola Scoot Xbox One Game 80% Lunar New Year Sale

Offerte Xbox 360

Battlefield 3 Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Battlefield: Bad Company 2 Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Dead Space Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Dead Space 2 Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Dead Space 3 Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Dragon Age 2 Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Dragon Age: Origins Backward Compatible 75% Spotlight Sale

Mafia II* Games On Demand 75% DWG

Mass Effect 2 Backward Compatible 70% Spotlight Sale

Mass Effect 3 Backward Compatible 70% Spotlight Sale

Sid Meier’s Civilization Revolution* Backward Compatible 75% DWG

Skate 3 Backward Compatible 75% Spotlight Sale

The Darkness* Games On Demand 80% DWG

The Escapists* Games On Demand 75% DWG

XCOM: Enemy Within* Backward Compatible 80% DWG

Trovate l'elenco completo dei giochi in promozione su Xbox Store o sul sito di Major Nelson, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in offerta unicamente per gli abbonati Xbox LIVE Gold mentre tutti gli altri possono essere acquistati anche dagli utenti Silver.