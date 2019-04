Sconti Console: PS4, Xbox One S e One X in offerta da Mediaworld

Tornano le offerte console di Mediaworld: la nota catena propone, solamente per un periodo limitato, interessanti sconti su alcuni bundle selezionati PlayStation 4 Slim, Xbox One S e Xbox One X con giochi e accessori inclusi.

La prima offerta volantino riguarda PlayStation 4 e include PS4 Slim 500 GB con Marvel's Spider-Man a 299 euro anzichè 337.99 euro, con un risparmio pari a €38,99 sul costo di listino totale, in altre parole il gioco è in regalo e pagherete dunque il solo prezzo della console.

Solo online sul sito di Mediaworld invece sono disponibili le promozioni Xbox con Xbox One S 1 TB con Minecraft o Fortnite in vendita a 149 euro ciascuna, offerta interessante poichè ogni bundle include console, joypad, gioco, 14 giorni di abbonamento a Xbox LIVE Gold e un mese di abbonamento a Xbox Game Pass. Sempre online trovate Xbox One X 1 TB con PlayerUnknown's Battlegrounds a 349 euro, anche in questo caso con un mese di abbonamento Xbox Game Pass e 14 giorni di prova Xbox LIVE Gold.

Nota Bene: Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura contenuto sponsorizzato.