Sconti su console e videogiochi usati da Gamelife: tutte le offerte, da Switch Lite a PS4

Oltre alle numerose opportunità sul nuovo offerte dal Volantino Spendimeno di luglio, Gamelife propone anche tanti sconti su console e videogiochi usati.

La selezione è vasta e adatta a tutte le tasche. Nintendo Switch Lite usata, ad esempio, è offerta a 170 euro nelle colorazioni gialla, grigia e turchese. PlayStation 4 500 GB Slim è proposta a 220 euro, mentre Xbox One X 1TB a 250 euro. Tra i giochi usati in offerta figurano Call of Duty Black Ops Cold War per Xbox e PS5 a 53 euro, Godfall a 30 euro, Spider-Man Miles Morales a 38 euro, NBA 2K21 per PS5 e Xbox Series X a 25 euro, Daemon X Machina a 35 euro, Pokemon Mystery Dungeon Squadra Di Soccorso DX a 40 euro, Paper Mario The Origami King a 40 euro, Death Stranding a 18 euro, Star Wars Jedi Fallen Order per PS4 e Xbox One a 20 euro, The Last of Us Part 2 a 30 euro, Shadow of the Tomb Raider a 13 euro, Marvel's Avengers per PS4 e Xbox One a 28 euro, MediEvil a 15 euro, Nioh 2 a 25 euro, Watch Dogs Legion per PS4 e Xbox One a 25 euro e altri ancora. Potete consultare la lista completa degli sconti sui prodotti usati a questo indirizzo.

Ricordiamo che Gamelife effettua anche il ritiro dei prodotti usati, quindi potete disfarvi rapidamente di quelli che non usate più. Nintendo Switch Lite, ad esempio, viene ritirata a 130 euro, mentre Call Of Duty Black Ops Cold War a 32 euro. Le valutazioni cambiano continuamente, ma vengono sempre indicate nelle schede dei prodotti sul sito di Gamelife oppure nella lista dei giochi top.