Sconti Days of Play sui giochi PS4 e PS5: tutte le offerte da LEGO Star Wars a Far Cry 6

Con l'annuncio ufficiale dei PlayStation Days of Play 2022, Sony invita tutti gli utenti PS4 e PlayStation 5 a partecipare a questa importante tornata promozionale per acquistare a prezzo scontato tantissimi videogiochi, dai kolossal tripla A in esclusiva alle hit multipiattaforma più recenti.

L'elenco stilato da SIE annovera decine di giochi per PS4 e PS5, una lista che abbraccia l'intero arco delle esperienze interattive da fruire sulle piattaforme PlayStation di questa e della passata generazione.

Al festival degli sconti dei PS Days of Play 2022 partecipano, ovviamente, tutte le case di sviluppo della galassia dei PlayStation Studios, come pure le aziende più rappresentative dell'industria. Scorrendo il lungo elenco dei videogiochi in promozione durante i PlayStation Days of Play ritroviamo così esclusive (console o 'totali') del calibro di The Last of Us 2, Ghostwire Tokyo, Persona 5 Royal e Ratchet & Clank Rift Apart e Kena Bridge of Spirits.

Sia su PlayStation Store che presso i rivenditori che aderiranno all'iniziativa, l'utenza PS4 e PS5 potrà acquistare a prezzo scontato anche titoli multipiattaforma come LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Vanguard, Diablo 2 Resurrected, It Takes Two, Guardians of the Galaxy, Crash Bandicoot 4 e No Man's Sky.

In calce alla notizia trovate il link al PlayStation Blog con l'elenco completo dei videogiochi che saranno in offerta durante i PlayStation Days of Play 2022, previsti dal 25 maggio all'8 giugno. A partire da domani, 25 maggio, capiremo quale sarà l'entità degli sconti applicati a ciascuno dei videogiochi in offerta su PS Store e presso i rivenditori che aderiscono alla promozione.