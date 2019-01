Sconti eBay: nuove offerte videogiochi e console di gennaio

Al via i saldi eBay per la categoria Videogiochi e Console: fino al 15 gennaio, tantissimi prodotti scontati fino al 50%, con spedizione rapida gratuita. Offerte sui migliori giochi PS4, Xbox One, Nintendo Switch, accessori PC gaming e tanto altro ancora!

Offerte Videogiochi

Tra le tante offerte videogiochi attualmente attive segnaliamo Hitman 2 a 39.99 euro, Marvel's Spider-Man per PS4 a 34.99 euro (uno dei prezzi più bassi mai visti per il gioco Insomniac), Red Dead Redemption 2 a 49.99 euro, Just Cause 4 a 52.49 euro, FIFA 19 a 37.99 euro, Assassin's Creed Origins a 32.90 euro, Monster Hunter Generations Ultimate per Nintrndo Switch a 29.99 euro, Grand Theft Auto V a 29.99 euro e Detroit Become Human a 24.90 euro solamente per citarne alcuni.

Offerte Console

Ben nutrita anche la sezione console, tra i tanti pacchetti in promozione citiamo Nintendo Switch Blu/Rosso Neon a 279 euro, PS4 1 TB + Marvel's Spider-Man a 329 euro, PS4 Slim 1 Terabyte con Red Dead Redemption 2 a 349 euro, PS4 Pro 1 Terabyte a 349 euro, Playstation VR + PlayStation Camera + PlayStation VR Worlds + Resident Evil VII Biohazard a 219 euro e Xbox One X 1TB + PlayerUnknown's Battlegrounds + FIFA 19 a 439 euro.



Chiudiamo segnalando due offerte sugli abbonati 12 mesi a Xbox LIVE Gold e PlayStation Plus: il primo è in vendita a 39.99 euro mentre il secondo a 49.99 euro. Queste sono solo alcune delle promozioni attive su eBay su videogiochi, console ed elettronica, attive fino al 15 gennaio 2019. Ricordiamo che per ogni acquisto effettuato durante il periodo indicato le spese di spedizioni sono gratis.