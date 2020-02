Sconti Epic Games Store per San Valentino: tanti giochi PC in offerta

Per amore dei videogiochi è la nuova offerta di Epic Games Store per San Valentino con tanti giochi PC scontati fino al 27 febbraio. Diamo una occhiata alle migliori promozioni attualmente attive su EGS.

Tra i tanti giochi in sconto troviamo Outer Wilds a 16.79 euro, Mechwarrior 5 a 34.48 euro, Hades a 18.39 euro, Journey a 10.04 euro, Wattam a 12.79 euro e John Wick Hex a 12.79 euro. La lista è sterminata e include anche Beyond Due Anime, My Time at Portia, Kine, Ghostbusters Remastered, A Knigh's Quest, Into The Breach, Bee Simulator, Celeste, The Witness e tanti altri.

Se invece volete giocare senza spendere nulla potete scaricare i nuovi giochi gratis di Epic Games Store: Kingdom Come Deliverance e Aztez sono ora disponibili per il download gratis e lo resteranno per tutta la settimana, fino a giovedì 20 febbraio.

Cosa ne pensate dei saldi di Epic Games Store? Siete soddisfatti delle offerte proposte dalla casa di Fortnite e dell'Unreal Engine? Non è escluso che nei prossimi giorni altri titoli possano aggiungersi alla lineup sconti Amore per i Giochi.