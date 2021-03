Sconti eShop: Nintendo celebra il Mario Day con nuove offerte per Switch

A distanza di poche ore dall'annuncio degli eventi che caratterizzeranno il Super Mario Day del 2021, anno in cui l'idraulico baffuto copie 35 anni, Nintendo ha anche svelato l'arrivo di un paio di offerte legate al brand sull'eShop di Switch.

Purtroppo la nuova ondata di offerte non coinvolge ogni singolo titolo con protagonista la mascotte Nintendo ma solo due degli ultimi giochi che vedono la sua presenza, ovvero Super Mario Maker 2 e Paper Mario: The Origami King. Dal momento che si tratta del 35° anniversario del personaggio, l'azienda di Kyoto ha pensato bene di scontare entrambi i prodotti nella loro versione digitale sull'eShop del 35%. Sebbene il Super Mario Day venga festeggiato oggi, la promozione legata alle due esclusive Switch avrà il via a partire da domani e, dal momento che il prezzo di entrambi i prodotti è di 59,99 euro, il loro costo in offerta sarà di circa 38 euro.

Vi ricordiamo che proprio oggi è arrivata un'altra serie di promozioni sullo store digitale Nintendo e per i prossimi giorni sarà possibile acquistare numerosi giochi per Switch a 99 centesimi. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata al programma completo di Nintendo per il MAR10 DAY di quest'anno.