Sconti eShop: da Unravel 2 a Resident Evil, un mare di giochi Switch a meno di 10 euro

Con ancora negli occhi i video dei tanti annunci del Nintendo Direct di settembre, volgiamo lo sguardo in direzione dell'eShop per informarvi della nuova, ricchissima tornata promozionale lanciata dalla casa di Kyoto sul negozio digitale di Switch, con centinaia di videogiochi in offerta a meno di 10 euro.

Con più di 1.300 videogiochi segnalati tra le offerte sui titoli Switch a meno di 10 euro, è davvero impossibile elencarli tutti. Basta però dare una rapida occhiata alla sezione sui giochi In Evidenza dell'eShop per farsi un'idea della straordinaria varietà di esperienze interattive coinvolge in questa iniziativa, dagli horror come Resident Evil ai titoli a forte vocazione cooperativa come Unravel Two e Overcooked. Non ci credete? Eccovi qualche esempio:

The Lost Child a 4,99 €

Worms Rumble a 1,49 €

Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 7,99 €

Unravel Two a 5,09 €

Down in Bermuda a 0,99 €

Overcooked: Special Edition a 1,99 €

Worms W.M.D a 5,99 €

UNDERTALE a 8,99 €

Metro 2033 Redux a 2,49 €

Peaky Blinders : Mastermind a 3,74 €

Blasphemous a 6,24 €

Assassin's Creed III Remastered a 9,99 €

Resident Evil a 9,99 €

Shing! a 1,99 €

Asterix & Obelix XXL 2 a 3,74 €

Yooka-Laylee a 5,99 €

Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 5,99 €

Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville Edizione Completa a 9,99 €

Thimbleweed Park a 4,99 €

Minigolf Adventure a 1,24 €

Castle of Heart a 0,99 €

Overcooked! 2 a 6,79 €

Moving Out a 6,24 €

Knowledge Trainer: Trivia a 1,99 €

Le nuove offerte di Nintendo eShop sono già attive e lo rimarranno fino alla sera di domenica 18 settembre. Il nostro consiglio è perciò quello di sfogliare il catalogo del negozio digitale della casa di Kyoto (lo trovate nel link in calce alla notizia) e approfittare di questa nuova promozione prima che scada.