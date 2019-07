Sconti estate di GameStop: nuove offerte su abbigliamento e accessori

Continuano le Summer Promo 2019 di GameStop: la nota catena presenta una nuova promozione dedicata all'abbigliamento ed agli accessori, che vi permetterà di risparmiare fino al 30% su una selezione di prodotti presenti online e in negozio.

"Offerta valida sia in negozio che Online dal 3 Luglio al 14 Agosto 2019, salvo esaurimento scorte. Promozione valida solo su una selezione di prodotti. Sono esclusi dall'offerta: articoli merchandising Fortnite e Minecraft. Sono inclusi nella promozione: borse, zaini e portafogli."

Tra i tanti prodotti presenti sul sito di GameStop troviamo il cappellino di Super Mario Odyssey, il portamonete di Pikachu, la T-Shirt di FIFA 19, zaino di Pikachu, cappellino di Fallout 76, portafoglio di Star Wars Rogue One e tanti altri sconti su magliette, zaini, portafogli ed altro merchandising, ad eccezione dei gadget a tema Fortnite e Minecraft.

Dopo tante promozioni dedicate a videogiochi e console, questa volta GameStop punta sul merchandising e sull'abbigliamento, cosa ne pensate di queste offerte estive?

