Sconti estivi per Activision Blizzard: da COD a Diablo, saldi fino al 67%

Oltre ai saldi estivi di Ubisoft Store, è tempo di sconti anche in casa Activision Blizzard, che propone prezzi ridotti su di una interessante selezione di titoli.

Da Diablo a World of Warcraft, passando per Call of Duty, le principali IP del colosso videoludico - ormai in procinto di divenire ufficialmente sussidiaria di Microsoft - sono le grandi protagoniste della campagna di sconti. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti incluse nei Saldi Estivi di Battle.net:

Call of Duty: Vanguard : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%; Diablo II: Resurrected : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Call of Duty: Modern Warfare : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Call of Duty: Black Ops - Cold War : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Diablo III : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Crash Bandicoot 4: It's About Time! : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; Blizzard Arcade Collection : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; StarCraft Remastered : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 50%; StarCraft II: Edizione Campagne : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; World of Warcraft - Pacchetto di una Notte di Mezza Estate: proposto a 64,99 euro, con uno sconto del 63%;

I Saldi Estivi di Activision Blizzard resteranno attivi su Battle.net per un periodo di tempo limitato, con scadenza in programma per il prossimo 4 luglio 2022.