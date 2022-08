Sconti estivi PlayStation: Horizon, GT7, Spider-Man e tanti giochi PS4 e PS5 in offerta

Sono iniziati gli sconti estivi di PlayStation, con tanti giochi per PS4 e PS5 in offerta presso i principali rivenditori fisici e online, sconti validi fino al 14 agosto salvo esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita.

Tra i negozi aderenti troviamo ad esempio Mediaworld che propone Demon's Souls PS5 a 48.99 euro, Gran Turismo 7 a 47.99 euro e Horizon Forbidden West a 48.99 euro, senza dimenticare Marvel's Spider-Man Miles Morales a 39.99 euro e The Last of Us Parte 2 a 19,99 euro.

La Summer Promo PlayStation è attiva anche da Euronics con offerte su tanti giochi PS4 e PS5, inoltre vi segnaliamo alcuni giochi della collana PlayStation Hits in sconto a 9.99 euro su Amazon:

Anche GameStop partecipa ai saldi estivi PlayStation con sconti su giochi come Destruction AllStars, Ghost of Tsushima Director's Cut, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Returnal, Ratchet & Clank, Sackboy Una Grande Avventura, NiOh Collection, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Days Gone e Death Stranding Director's Cut. Da segnalare la possibilità di acquistare Gran Turismo 7 o Horizon Forbidden West per PS5 a 9.98 euro l'uno portando in negozio un gioco valido per la promozione.