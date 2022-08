Sconti Estivi PlayStation: ultime ore per le offerte sui giochi fisici per PS4 e PS5

Sony ha animato questo caldo e piovoso agosto con gli Sconti Estivi di PlayStation, ma purtroppo stanno per terminare. Se non ne avete ancora approfittato, vi consigliamo di farlo prima che sia troppo tardi: oltre alle offerte sul PlayStation Store, sono attivi anche tanti sconti sui giochi PS4 e PS5 fisici.

Solo fino a domani 14 agosto, presso i principali rivenditori italiani potete acquistare tanti videogiochi per PS4 e PlayStation 5 a prezzo scontato. Qualche esempio' Ci sono Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, The Last of Us Parte 2 a 19,99 euro, Days Gone a 19,99 euro, Nioh 2 a 19,99 euro, Demon's Souls per PS5 a 49,99 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 a 49,99 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut per PS5 a 59,99 euro, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5 a 29,99 euro, Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 a 49,98 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales a 39,99 euro (la Ultimate Edition con Spider-Man Remastered per PS5 è a 59,99 euro) e anche esclusive più recenti come Horizon Forbidden West a 49,99 euro per PS4 e per PS5 a 59,99 euro, e Gran Turismo 7 a 49,99 euro per PS4 e 59,99 euro per PS5.

Potete controllare la disponibilità dei videogiochi che desiderate presso rivenditori quali GameStop, Unieuro, Euronics e Mediaworld. Ricordate che avete tempo fino a domani 14 agosto per approfittarne! Gli sconti estivi sui giochi digitali del PlayStation Store proseguiranno invece fino alle 00:59 del 18 agosto.