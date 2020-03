Sconti Euronics CDS nel nuovo volantino di marzo, offerte console e giochi

Euronics CDS presenta il nuovo volantino valido dal 6 al 15 marzo in tutti i negozi del gruppo. Tra le nuove offerte segnaliamo interessanti sconti anche per la categoria videogiochi e console.

Nintendo Switch Lite (disponibile nei colori giallo, turchese e grigio) con Minecraft Nintendo Switch Edition costa 219,90 euro mentre PlayStation 4 PRO 1TB colore Jet Black con Voucher Fortnite (valore 31 euro) viene vendute in offerta a 269.90 euro anzichè 409.90 euro con uno sconto del 34% sul prezzo di listino, disponibilità limitata a 200 pezzi. Infine segnaliamo l'offerta sui controller DualShock 4 in vendita a 49.95 euro, varie colorazioni disponibili tra cui Jet Black, Magma Red, Wave Blue e Bianco, a seconda della disponibilità dei punti vendita.

Le offerte segnalate sono valide solamente nei negozi Euronics CDS e dunque non online, vi invitiamo come detto a visitare il negozio a voi più vicino per scoprire la presenza di queste o altre promozioni non presenti nel volantino promozionale.

