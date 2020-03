Sconti Euronics: console, giochi e accessori in sconto fino al 22 marzo e consegna gratis

Euronics presenta la seconda settimana di Smart Days, nuove offerte esclusivamente online dedicate al mondo della tecnologia, ci contriamo in questa occasione sulle promozioni legate al mondo delle console, dei videogiochi e del PC Gaming.

Tra i prodotti in offerta citiamo l'abbonamento trimestrale a PlayStation Plus proposto a 17.49 euro (anzichè 24.99 euro), controller DualShock 4 in vari colori a 49.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 49.99 euro, Xbox One X in bundle con Gears 5 a 299.99 euro e e il preordine di Animal Crossing New Horizons a 49,99 euro. Si continua con Xbox One X 1TB con Star Wars Jedi Fallen order a 299 euro, Xbox One X in bundle con Forza Motorsport 7 e Forza Horizon 4 a 299 euro e controller wireless Xbox a 49,99 euro.

Le offerte andranno avanti fino a domenica 22 marzo quando verranno sostituite dalle promozioni della nuova settimana Smart Days. Per tutte le migliori offerte vi invitiamo a seguire il canale Telegram Offerte Tech & Videogiochi Everyeye.it dove ogni giorno vi segnaliamo promozioni web dei principali siti di eCommerce e volantini in anteprima con gli sconti per risparmiare sull'acquisto di console, giochi, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, PC Gaming e tanti altri prodotti tecnologici.