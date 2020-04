Sconti Euronics: nuove offerte Smart Days fino al 26 aprile

Continua la campagna Smart Days di Euronics e come ogni lunedì arrivano le nuove offerte online, valide in questo caso fino al 26 aprile. Tra i tanti prodotti in sconto, da citare anche tanti giochi per PC e console, ecco la lista delle promozioni più interessanti.

Da segnalare ad esempio FIFA 20 a 39.99 euro, F1 2019 a 29.99 euro, Rainbow Six Siege a 14.99 euro, The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, Battlefield V a 24.99 euro, Far Cry 5 a 19.99 euro, MotoGP 19 a 24.99 euro, Shadow of the Tomb Raider a 19.99 euro e Star Wars Battlefront a 2 a 19.99 euro. In offerta anche Mario + Rabbids Kingdom Battle e Team Sonic Racing per Nintendo Switch a 24,99 euro. Sul fronte hardware citiamo il SEGA Mega Drive Mini a 64.99 euro oltre a tutti i bundle Xbox One X prezzati a 399 euro invece di 499 euro.

Tutte le offerte indicate andranno avanti fino a domenica 26 aprile compreso e sono valide esclusivamente online, essendo la maggior parte dei punti vendita Euronics chiusi a causa dell'emergenza Coronavirus, vi preghiamo dunque di non recarvi nei punti vendita a voi più vicini rispettando le ordinanze che vietano di uscire di casa e se non strettamente necessario.