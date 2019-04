Sconti Euronics: PlayStation VR e giochi PS4 in Realtà Virtuale in offerta

Nel nuovo Volantino di Euronics sono presenti una serie di interessanti offerte su PlayStation VR e sui migliori giochi compatibili con il visore per la Realtà Virtuale di Sony Interactive Entertainment.

Il noto rivenditore propone il bundle comprendente PlayStation VR, PS Camera e il gioco PlayStation VR Worlds al prezzo di 249,99 euro, invece di 299,99 euro. La selezione di titoli venduti a prezzo ridotto include invece Astro Bot Rescue Mission (29,99 euro anziché 40,95 euro), Firewall Zero Dawn (19,99 euro invece di 30,95 euro), Arizona Sunshine (19,99 euro invece di 30,95 euro) e Here They Live (9,99 euro anziché 20,95 euro).



Pur non essendo in offerta, ci sono anche alcuni titoli in vendita a soli 19,99 euro, come Driveclub VR, RIGS, Farpoint e Until Dawn: Rush of Blood. Segnaliamo che la promozione sarà valida online e nei punti vendita fino al 23 aprile, oppure fino ad esaurimento scorte). Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Ne approfittiamo per ricordarvi che da Euronics sono disponibili anche molte altre offerte, come quelle su PS4 Slim con Spider-Man e Minecraft, oltre che sui migliori giochi PlayStation 4 della collana PlayStation Hits.