Sconti Euronics, volantino di aprile con offerte su Xbox One, PS4 e giochi

Continuano gli Smart Days di Euronics con nuove offerte valida da oggi (lunedì 6 aprile) e per tutta la settimana, fino a domenica. Tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche console e videogiochi, ecco i principali sconti in corso.

Da segnalare il taglio di prezzo su numerosi bundle Xbox One tra cui Xbox One X con Gears 5 o Star Wars Jedi Fallen Order a 299.99 euro, Xbox One S All-Digital Edition a 179 euro e pacchetti Xbox One S 1 TB con gioco a 249 euro (vari bundle disponibili, tra cui Forza Horizon 4, Gears 5 e Tom Clancy's The Division 2), Mega Drive Mini a 64.99 euro e PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite (valore 31 euro) a 299 euro.

E ancora tanti giochi a sconto: Unravel 2 per Nintendo Switch a 19.99 euro, Darksiders Genesis a 29.99 euro, F1 2019 a 29.99 euro, The Sims 4 a 19.99 euro, Gran Turismo Sport a 14.99 euro, Need for Speed Heat a 44.99 euro, Just Dance 2020 a 39.90 euro, God of War a 14.99 euro e Far Cry 5 a 19.99 euro solamente per citarne alcuni.

Ricordiamo che i negozi Euronics sono chiusi per l'emergenza Coronavirus, l'eCommerce è comunque regolarmente attivo anche se con tempi di spedizione probabilmente più lunghi del solito a seconda della zona di consegna.