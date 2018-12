Sconti di fine anno su Amazon: nuovi videogiochi in offerta

Le offerte di Natale sono terminate ma Amazon continua a proporre sconti e promozioni sui migliori videogiochi del momento con i Saldi di Fine Annosu titoli per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Videogiochi a Sconto su Amazon

Di seguito segnaliamo alcune delle promozioni attive per la giornata di oggi (giovedì 27 dicembre), in particolar modo evidenziamo gli sconti sui giochi Sony con Detroit Become Human a 14.98 euro e Shadow of the Colossus a 19.99 euro, senza dimenticare la Complete Edition di Horizon Zero Dawn a 29,99 euro:

In offerta anche Assassin's Creed Odyssey, Wolfenstein II The New Colossus, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Tom Clancy's Rainbow Si Siege, Rayman Legends per Nintendo Switch e Just Cause 4 in edizione Steelbook. Una bella occasione per arricchire la propria ludoteca a prezzi contenuti, ricordiamo che le offerte videogiochi Amazon sono valide solamente per poche ore e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.