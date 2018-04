Sconti fino a 300€ e tanti accessori in regalo con i laptop MSI per i saldi di Primavera

Per festeggiare l'arrivo della primavera MSI presenta l'iniziativa Spring Promo, che farà la gioia di quanti sono alla ricerca di un notebook per il gaming completo e performante ma a un prezzo davvero accattivante e corredato da diversi accessori in omaggio.

L'iniziativa riguarda diversi modelli di differenti famiglie di laptop MSI, tra cui le serie GT, GS, GE, GP e GL. In particolare, il velocissimo GT75VR 7RE è ora in vendita a 2.799 euro, anziché 2.499 euro, quindi, con ben 300 euro di sconto, cui si aggiungono un capiente zaino e numerosi gadget in omaggio, mentre il piccolo e leggero GS43VR è disponibile al prezzo di 1.699 euro anziché 1.899 euro ed è completo di un ricco bundle di accessori.

Numerosi sconti e sorprese anche per la serie GE, caratterizzata da un'imbattibile rapporto prezzo-prestazioni, tra cui si segnala il modello GE72 7RE, dotato di un ampio schermo da 17,3'' e scheda grafica GeForce GTX 1050, che è ora in vendita a 1.349 Euro, anzichè 1.599 euro, oltre a essere corredato da un comodo zaino per il trasporto. Maggiori dettagli sul sito di MSI.