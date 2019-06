Al via gli Sconti Flash PS4 sul PlayStation Store USA

Sul PlayStation Store USA hanno preso ufficialmente il via i Flash Sale del weekend, con tante offerte sui migliori giochi PS4 valide da oggi e fino al prossimo 24 giugno. Al momento gli sconti non sono attivi sul PSN europeo.

Tra i giochi in offerta troviamo 2Dark a 8.99 dollari, AER a 7.49 dollari, The Banner Saga a 9.99 dollari, i tre episodi della serie Assassin's Creed Chronicles (Cina, India e Russia) a 3.99 dollari l'uno, Blue Rider a 4.99 dollari, Deponia a 3.89 dollari, Deus Ex Mankind Divided a 4.49 dollari, Just Cause 3 XXL Edition a 8.99 dollari, Lara Croft and the Temple of Osiris a 3.99 dollari, Outlast 2 a 7.49 dollari, Project CARS a 9.99 dollari, Thimbleweed Park a 8.99 dollari e tanti altri ancora.

La lista completa è disponibile sul PlayStation Blog USA e include non solo giochi per PS4 ma anche titoli per PlayStation 3 e PlayStation Vita. Le promozioni resteranno attive fino a lunedì 24 giugno, restiamo in attesa di capire se questi sconti saranno validi anche in Italia nel corso del fine settimana.